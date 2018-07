Accident grav la Buhoci Astazi la pranz, pe DN 2F, pe raza comunei Buhoci, a avut loc un eveniment rutier soldat cu ranirea grava a unei persoane. Este vorba despre un barbat de 39 de ani, din Bacau, care in timp ce conducea un autoturism, pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum, respectiv carosabil umed și curba deosebit […] Articolul Accident grav la Buhoci apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

