Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au ajuns la spital in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, la ieșirea din localitatea Cornu Luncii spre Falticeni. Potrivit ISU Suceava, in accident au fost implicate cinci persoane dintre care doua victime au fost preluate de echipajele sosite la fața…

- Cinci persoane au ajuns la spital in urma unei coliuzibi intre doua autoturisme la ieșire din localitatea Darmanești spre Radauți. In accident au fost implicate noua persoane dintre care trei minori. Cinci persoane dintre care și cei trei minori in urma evaluarilor de la fața locului vor fi transportați…

- O femeie și doi minori au ajuns la spital in urma unui accident rutier care a avut loc astazi in orașul Frasin intre o autoutilitara și un autoturism. ISU Suceava a informat ca in accident au fost implicate opt persoane dintre care o femeie și doi minori au fost transportați la spital pentru ingrijiri…

- ACCIDENT rutier la Petrești: O femeie și un tanar au ajuns la SPITAL, in urma coliziunii dintre doua mașini La data de 21 iulie 2021, in jurul orei 08.30, pe strada Valea Sebeșului, din localitatea Petrești, un tanar, de 20 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Sebeș – Șugag,…

- Un grav accident rutier s-a petrecut astazi pe raza localitații Ilișești und doua mașini s-au ciocnit violent. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident au fost implicate trei persoane din care doua in stare grava au fost transportate la spital. Este vorba de o fata…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a petrecut astazi pe raza localitații Banești, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. ”Nu au fost persoane incarcerate. Doua persoane, conștiente și cooperante, au primit ingriri medicale. Dintre acestea, doar una…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi dimineața pe raza orasului Frasin. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, sunt implicate trei autoturisme, cu cinci persoane. ”Doua persoane sunt incarcerate. Intervin pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța…

- ACCIDENT rutier pe DJ 107B, langa Roșia de Secaș: Un tanar, dus la SPITAL, in urma coliziunii dintre doua mașini La data de 12 iunie 2021, in jurul orei 07.30, pe DJ 107B, pe raza localitații Roșia de Secaș, un barbat, de 34 ani, din comuna Cergau, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Cergau…