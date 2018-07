Stiri pe aceeasi tema

- Un accident teribil s-a produs joi dupa-amiaza, pe soseaua care leaga Timisoara de Vama Cenad, in care au fost implicate cinci autovehicule si noua persoane, dintre care doua victime au fost transportate la spital.

- Circulatia e ingreunata pe bulevardul Nicolae Grigorescu din Capitala, dupa ce soferul unei masini a pierdut controlul volanului si a patruns pe scuarul ce delimita benzile, lovind mai multe persoane. La accident au ajuns cinci echipaje SMURD, o fetita de 5 ani si tatal ei fiind in drum spre spital.

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in Comarnic. Potrivit ISU Prahova, la fata locului s-au deplasat doua echipaje SMURD si o autospeciala de pompieri cu apa si spuma. Vom reveni

- In aceasta dimineața un targujian s-a trezit cu o mașina in gradina din fața casei. Conform unei postari pe un site de socializare la fața locului s-au deplasat mai multe ambulanțe la fața locului „ Accident Calea Severinului ,3 ambulanțe, 2 mașini de pompieri, 3 mașini de poliție. A intrat peste om…

- Un barbat a fost impuscat in Ilfov! Din primele informatii, victima, in varsta de 40 de ani, a fost ranita cu un pistol cu bile. Un elicopter SMURD a fost trimis la fata locului. La ora 15:35, politistii au primit un apel prin „112”, in care se anunta ca in localitatea Tanganu-Cernica din judetul Ilfov…

- O persoana de 68 de ani, din Targu Jiu, a fost preluata cu elicopterul SMURD pentru a fi transportata la un spital din Bucuresti. Aceasta a suferit un infarct miocardic. Articolul ACUM! Persoana luata din Targu Jiu cu elicopterul SMURD! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Unui autoturism aflat in depasire i-a fost taiata calea de un altul, care a virat stanga fara sa se asigure. In urma impactului, un barbat a fost ranit, o echipa SAJ ducandu-l la UPU Targu Jiu. Articolul Accident la Cornesti, cu o victima! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Un barbat de 48 de ani, cu ischemie acuta membru inferior este transportat acum cu elicopterul, de la Targu-Jiu la un spital din Cluj. Articolul Barbat luat cu elicopterul SMURD! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .