Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au ramas incarcerate, dupa ce o masina, o autoutilitara si doua TIR-uri s-au ciocnit, marti, in jujdetul Neamt, potrivit news.ro.ISU Neamt anunta, marti, ca intervine la un accident rutier in comuna Gheraesti, pe DN 2. Drumul European 85. ”Prin apel la 112, la ora 16:41, pompierii…

- Accidentul rutier s-a produs, marți dupa-amiaza, pe E 85 – DN 2 in localitatea Tețcani din comuna nemțeana Gheraești, dupa ce un autoturism, doua autoutilitare si un TIR au intrat in coliziune, informeaza Știri-Neamț.„In urma impactului trei persoane au ramas incarcerate, una in autoutilitara si doua…

- O fata de 16 ani a murit in aceasta dupa amiaza intr un accident rutier in comuna Gheraesti, sat Tetcani, pe E85 in judetul Neamt. Potrivit ISU Neamt, prin apel la 112, la ora 16:41 pompierii au fost instiintati despre producerea unui accident rutier pe E 85 DN 2 in localitatea Tetcani din comuna Gheraesti.…

- Accident grav pe DN6, in județul Dolj. Un șofer de 24 de ani a murit și alte patru persoane care erau cu el in mașina au ajuns in stare grava la spital. Tanarul care se afla la volan a intrat pe contrasens și a lovit un TIR. Camionul a luat foc, iar autoturismul a ricoșat intr-o duba parcata pe marginea…

- Un copil a murit si cinci persoane au fost ranite, marti dimineata, in Ungaria, intr-un accident in care a fost implicata o masina inmatriculata in Romania si care transporta migranti ilegali, informeaza MTI., preluata de Agerpres.

- Un copil de cinci ani a murit, luni, intr-un accident rutier cumplit in Constanța. Tragedia s-a produs dupa impactul dintre o mașina și o autplatforma. Alte șașe persoane au fost ranite in urma incidentului și au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Un autoturism s a rasturnat in cursul zilei de duminica, 30 Iulie 2023, pe DN29, in localitatea Dumbraveni din judetul Suceava.Accident rutier grav pe DN29 in localitatea Dumbraveni din judetul Suceava, unde un autoturism s a rasturnat in afara partii carosabile la kilometrul 15 300m. Evenimentul s…

- Gravul incident rutier s-a produs, joi seara, pe DN 7, in zona Capul Piscului din localitatea Bujoreni, județul Valcea, dupa o coliziune in care a fost implicate un microbuz cu pasageri, o mașina și un camion, cauzata, potrivit martorilor, de o depașire neregulamentara, informeaza Gazeta Valceana.„Din…