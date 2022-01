Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit dupa ce mașina in care se aflau a intrat sub un tir. A patra victima este transportata la spital. Accidentul s-a produs pe Autostrada A1 la Nadlac. Potrivit autoritaților, un autoturism a intrat sub un TIR, la Punctul de trecere a Frontierei Nadlac II, pe sensul de ieșire din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Deva Nadlac, la kilometrul 581, in zona localitatii Nadlac, judetul Arad, la Punctul de trecere a Frontierei Nadlac II, pe sensul de iesire din tara, a avut loc un grav accident rutier.Din primele informatii…

- Scene cumplite pe autostrada A1! O ciocnire dintre o mașina și un camion a provocat un accident in lanț. Circulația a fost reluata dupa mai bine de doua ore Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Arad, incidentul rutier a avut loc inainte de Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, unde initial…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva-Nadlac, kilometrul 582, in apropierea localitații Nadlac, județul Arad, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autocamion. Traficul in zona a fost deviat.La scurt…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva-Nadlac, kilometrul 582, in apropierea localitații Nadlac, județul Arad, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autocamion. Traficul in zona a fost deviat.La scurt…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva-Nadlac, kilometrul 582, in apropierea localitații Nadlac, județul Arad, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autocamion.

- Accident cu 10 mașini pe autostrada A1, in apropierea localitații Nadlac. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva-Nadlac, kilometrul 582, in apropierea localitații Nadlac, județul Arad, s-a...

- Cinci persoane au fost ranite usor in urma unui accident care s-a produs joi dimineata pe Autostrada A1 Deva - Nadlac, pe sensul de mers Arad - Timisoara, in zona localitatii Giarmata, judetul Timis. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Deva-Nadlac,…