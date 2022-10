Accident grav între Semlac și Șeitin: un bărbat a intrat cu mașina sub un tractor Un accident grav a avut loc in aceasta seara in jurul orei 19,30, intre localitațile Semlac și Șeitin. Un barbat de 64 de ani, din Șeitin, in timp ce conducea un autoturism pe D.J. 709/D, dinspre Semlac spre Șeitin, a intrat in coliziune cu un tractor neinregistrat, in cuplu cu un utilaj agricol, care se […] The post Accident grav intre Semlac și Șeitin: un barbat a intrat cu mașina sub un tractor appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite, vineri, 7 octombrie, in urma impactului dintre un tractor și un autoturism care a avut pe raza orașului Huedin.Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit vineri seara la un accident rutier petrecut la ieșire din orașul Huedin spre Oradea.Apelul de urgența…

- Noaptea trecuta, 07 octombrie a.c., in jurul orei 2.00, polițiștii Serviciului Rutier Prahova, au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe DN1 Puchenii Mari, la km 46+800, s-a produs un accident rutier, soldat cu decesul unei persoane. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit…

- In fiecare an, ziua de 22 septembrie este marcata ca Ziua mondiala fara mașini. Scopul acesteia este de a descuraja circulația cu automobilul personal sau de serviciu, in favoarea mersului pe jos, cu bicicleta sau a transportului in comun. „In 22 septembrie, este cazul sa ne amintim de efectele nocive…

- Un nou accident a avut loc cu puțin timp in urma in zona UTA, la semaforul de la intersecția Calea Victoriei cu Calea Aurel Vlaicu: doua autoturisme s-au ciocnit, unul dintre ele, un Logan alb, ajungand sa fie rasturnat pe o parte. Traficul rutier in zona a fost afectat dar nu a fost intrerupt total.…

- Vineri, 9 septembrie, la ora 20.50, o autospeciala de poliție din cadrul municipiului Baia Mare a fost implicata intr-un accident rutier pe bulevardul Unirii la intersecția cu bulevardul București ”La fața locului s-a deplasat un alt echipaj de poliție care a constatat faptul ca, in timp ce autospeciala…

- Pompierii aradeni au intervenit, noaptea trecuta, la un incendiu produs la doua anexe gospodarești la Șeitin. „In data de 20.07.2022, la ora 23:10, prin apel la 112, pompierii aradeni au fost inștiințați despre producerea unui incendiu la o anexa gospodareasca, in localitatea Șeitin. La locul solicitarii…

- Accident de circulație, marți, in Remetea Mare. Un barbat de 55 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de mașina pe trecerea de pietoni. Victima traversa regulamentar, spun polițiștii.