- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Predeal – Brasov, la kilometrul 146+850 de metri, judetul Brasov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un TIR si un autoturism. In urma impactului, 6 persoane au fost ranite, intre care trei copii.…

- Prezenta unui urs a fost semnalata, sambata in jurul amiezii, pe partia Clabucet din Predeal, trei patrule cu 9 jandarmi ramanand in zona, in cursul dupa-amiezii, pentru a interveni in caz de nevoie. Conform Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Brasov, dupa ce prezenta ursului a fost semnalata…

- Un autoturism a fost serios avariat, azi-noapte, intr-un incident rutier in care a fost implicata și o mașina de gunoi, pe Calea București din municipiul Brașov. Evenimentul rutier a avut loc in jurul orelor 23.00, langa Metro. Din primele date, coliziunea dintre cele doua autovehicule nu s-a soldat…

- Direcția regim permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor a anunțat ca, urmare a numeroaselor solicitari venite din partea cetațenilor și pentru o deservire prompta a acestora, s-au introduse regulir noi incepand cu data de 01.11.2019. AStfel, bonurile de ordine se vor elibera incepand cu ora…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 la intrarea in municipiul Brasov dinspre Predeal, judetul Brasov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autobuz 12 pasageri .In urma impactului, trei persoane au fost ranite, toti…