Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 Bacau Adjud, la iesire din localitatea Racaciuni, judetul Bacau, s a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un microbuz in care se aflau 15 persoane.Potrivit primelor informatii, 5 persoane…

- Este incendiu marți seara la un pavilion administrativ din secția ATI a spitalului Sfanta Maria din Iași. Au fost evacuate 12 persoane. Potrivit Ministerului Sanatații, nu au fost raportate victime.

- Accidentul s-a produs luni dimineața pe autostrada A1, dupa ce un microbuz cu 17 persoane s-a izbit de un TIR. 16 persoane sunt ranite, iar o persoana a murit. Victimele au fost preluate si transportate la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului…

- Momente de groaza au trait mai mulți pasageri ai unui micorbuz, care se indreptau catre Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac II. Din pacate, in urma impactului dintre un TIR și un microbus, o persoana a murit, iar alte trei prezinta traumatisme grave. Restul pasagerilor au suferit și ei rani ușoare.…

- Accident cumplit intre un TIR si un microbuz. Sunt 17 victime. PLANUL ROSU de interventie a fost activat! ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Un accident rutier in care au fost implicate un microbuz si…

- Un accident grav a avut loc duminica in judetul Iasi, pe raza localitatii Vanatori. Un TIR a lovit un microbuz in care se aflau 16 persoane. 14 victime au fost scoase din mașina lovita imediat, 2 au ramasesera insa incarcerate. A fost activat planul roșu de intervenție.

- Accident rutier in localitatea Vanatori, judetul Iasi. Un accident rutier in care au fost implicate un microbuz si un autotren, s a produs in localitatea Vanatori, judetul Iasi.Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru gestionarea misiunii de raspuns la nivelul judetului a fost activat Planul…

- Doisprezece adulti si un copil au ajuns la spital sambata, dupa un accident in care au fost implicate un microbuz si un autocamion, pe raza localitatii Vanatori, din judetui Iasi, fiind activat Planul rosu de interventie.