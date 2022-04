Accident deosebit de grav intre localitațile Ucea și Arpasu, pe DN1, la limita dintre Sibiu și Brașov. Doua persoane se afla in stop cardio-respirator și sunt rescuscitate de cadrele medicale in aceste momente, dupa ce au fost descarcerate. Traficul a fost oprit in totalitate. In ajutorul oamenilor implicați in impact s-au deplasat la fața locului doua echipaje SMURD cu un medic, dar și un echipaj cu apa și spuma cu modul de descarcerare.