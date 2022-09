Doua persoane au murit, iar doua au fost ranite, in urma unui accident rutier petrecut, miercuri dimineața, pe DN 13 – E60, județul Mureș, intre doua mașini și un TIR. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 13 (E 60) Sighișoara – Targu Mureș, localitatea Acațari, județul Mureș, fiind implicate […] The post Accident grav intre doua mașini și un TIR in Mureș. Doi oameni au murit. Circulația este complet blocata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .