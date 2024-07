Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat, marti seara ca circulatia autovehiculelor este oprita temporar, pe ambele sensuri, pe DN 6, in zona localitatii Valea Plopilor din judetul Giurgiu, pentru a permite desfasurarea interventiei la locul producerii unei coliziuni intre doua autoturisme.

- Momente cumplite in Arad! S-a produs un accident terifiant in apropierea localitații Nadab! O femeie a murit, iar trei oameni au fost grav raniți și au ajuns de urgența la spital pentru a beneficia de ajutor din partea medicilor.

- Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit, in timpul nopții, in Piata Unirii din Bucuresti. 12 persoane au fost ranite și au ajuns la spital. Soferul microbuzului nu a respectat culoarea rosie a semaforului, iar polițiștii au constatat ca avea 0.54mg/l alcool pur in aerul expirat.

- Sambata, un accident rutier grav a avut loc pe DN 67, in judetul Valcea, intre un autocar plin cu elevi și un autoturism. Incidentul s-a produs cand autocarul, care transporta elevi, s-a ciocnit violent cu un autoturism. Șoferul masinii a murit. „Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Un alt accident rutier a avut loc astazi pe raza județului Cluj, fiind implicate doua autoturisme, iar o femeie a fost ranita și transportata la spital de catre echipajul SMURD. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații…

- Autoritatile din judetul Salaj au activat, vineri, Planul Rosu de Interventie, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini. Sase persoane au faost ranite si primesc ingrijiri.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1H Letca-Nusfalau,…

- In accidentul produs luni, 20 mai, pe DN1, la Barcanești, au fost implicate 6 autoturisme și un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorca, a precizat IPJ Prahova și Centrul Infotrafic al Poliției Romane. Trei oameni au fost raniți, iar doi au fost transportați la spital.Centrul Infotrafic…

- Patru mașini au fost implicate sambata intr-un accident produs pe DN6, in județul Giurgiu. Traficul este blocat.Centrul Infotrafic anunța pe DN 6, in localitatea Mihailești, județul Giurgiu, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 4 autovehicule, conform Mediafax.