- Un tanar a murit și alți doi au fost raniți grav, dupa ce doua mașini s-au ciocnit in localitatea Topraisar din județul Constanța. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane...

- Un tanar de 31 de ani a fost gasit fara suflare la intrarea in satul Chetrosu, raionul Drochia. Descoperirea macabra a fost facuta dimineața, in jurul orei 04:00, de catre un șofer, care a și anunțat imediat oamenii legii.

- Drama intr-o familie din Mureș, dupa ce tatal și-a omorat fiul intr-un accident de mașina. Tragicul eveniment a avut loc ieri seara, atunci cand un apel la 112 solicita de urgența intervenția pompierilor. O greșeala banala l-a costat viața fiului sau Un tata din Sanger, județul Mureș, nu va reuși probabil…

- Un tanar de 26 de ani si-a pierdut viata intr-un accident rutier provocat de un sofer care conducea automobilul in stare de ebrietate. Tragedia a avut loc pe 23 octombrie, dupa miezul noptii, pe traseul Balabanesti-Dubasarii Vechi, in satul Malaiestii Noi, raionul Criuleni.

- TRAGEDIE… Un tanar de 18 ani, din comuna Rafaila, județul Vaslui, care a provocat un grav accident rutier pe pasajul Alexandru cel Bun din municipiul Iași, a murit ieri dimineața la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, precizeaza site-ul Bzi.ro. Avea permis de conducere de o luna. Lipsa experienței…

- Conducatorul unui motociclu in varsta de 18 ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa pe DJ107, din direcția Marisel spre Cluj-Napoca, in localitatea Rusești, intr-o curba deosebit de periculoasa, a derapat, pierzand controlul asupra direcției de deplasare și intrand in coliziune cu un autoturism condus…

- Momente de coșmar au avut loc in județul Constanța, in zona localitații Ghindaraști, acolo unde doua autoturisme s-au izbit frontal. Cei doi șoferi au murit pe loc, alaturi de o alta persoana care se afla intr-una dintre mașini. O alta femeie a fost preluata in coma, șansele de supraviețuire fiind incerte.…

- Tragedie in Constanța. Trei persoane și-au pierdut viața in urma unui accident produs pe DN 2A, in județul Constanța, conform Inspectoratului Poliției Județene. Conform sursei citate, un barbat de 26 de ani, aflat la volan, a intrat in coliziune frontala cu o mașina din sens opus, la volanul careia…