Accident grav în zona Verbiță între un microbuz și un autoturism Un accident rutier a avut loc in zona firmei Verbița. „Accident rutier microbuz cu autoturism in zona service-ului Verbița, pe strada Bogdan Voievod. Nu sunt victime incarcerate, S-a activat planul roșu de intervenție a județului Arad”, a declarat lt.col. George Pleșca, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad. Mai multe salvari și mașini ale poliției au […] The post Accident grav in zona Verbița intre un microbuz și un autoturism appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

