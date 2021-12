Stiri pe aceeasi tema

- In dupa-amiaza primei zile de Craciun, in jurul orei 15.30, politiștii rutieri din Berbești au intervenit la un accident rutier in localitatea Alunu, județul Valcea. Un barbat, de 35 de ani, care conducea o motocicleta pe Drumul Județean 605C, ar fi pierdut controlul acesteia și a intrat intr-un gard.…

- Șoferul a pierdut controlul și a lovit trei mașini parcate. Acesta a fost gasit inconștient de paramedici.Victima a fost preluata rapida de echipajul medical și i s-a inceput manevrele de resuscitare. Apoi a fost transportat de urgența la spital pentru ingrijiri și investigații medicale.

- Un accident mortal de circulație a avut loc pe șoseaua dintre Sambateni și Ghioroc. Un barbat de 33 de ani a murit dupa ce mașina sa s-a izbit de un stalp. „In aceasta seara in jurul orei 19.00 un echipaj descarcerare și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad a intervenit pe drumul…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza pe DN 79/A, intre Chișineu-Criș și Socodor. „In dupa-amiaza zilei de 31 octombrie, in jurul orei 13,35, un barbat de 47 de ani, din Chișineu-Criș, in timp ce conducea un autoturism pe DN 79/A, dinspre Chișineu-Cris spre Socodor, la km. 106 a patruns…

- Accident grav petrecut in Arad. Un barbat a murit, dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac de pe marginea drumului DN7. Autoritațile au intervenit imediat la fața locului, insa victima a decedat la spital

- Doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și un elicopter SMURD au intervenit pentru a acorda asistența medicala de urgența pentru doua persoane ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate un moped și un autoturism, in localitatea Bicalatu din județul Cluj.…

- Un șofer de 44 de ani, care se deplasa din direcția Huedin spre Cluj-Napoca, s-ar fi izbit de un parapet din beton aflat pe partea stanga a sensului sau de mers, intrand ulterior in coliziune cu o mașina, condusa din sensul opus, de un barbat de 57 de ani.Din nefericire, in urma impactului, o femeie…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara in orașul Mizil, județul Prahova, acolo unde un TIR și doua autoturisme s-au ciocnit violent. Din pacate un barbat a murit in urma impactului grav, fiind gasit carbonizat.