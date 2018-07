Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au murit si alti doi au fost raniti, in timpul noptii de joi spre vineri, in urma unui accident produs pe DN2, in zona popasului Tamboesti, judetul Vrancea, dupa ce masina in care se aflau a derapat si a lovit un cap de pod, transmite corespondentul MEDIAFAX. In timp ce rulau pe sosea, acestia…

- Mai mulți vecini i-au salvat viața unui baiat de cinci ani, care a cazut de la etajul 7 al unui bloc din Minsk, dupa ce l-au prins cu ajutorul unei simple paturi. In momentul producerii incidentului, copilul era singur acasa, ca pedeapsa. Baiatul s-a urcat pe pervazul ferestrei pentru a se uita dupa…

- Șoferul unei mașini a adormit la volan și a patruns pe trotuar la Soci, in Rusia. O persoana in varsta de 63 de ani a decedat. Rusia și Croația se vor infrunta in sferturile de finala ale CM, sambata, de la 21:00, la Soci . Ferite pana acum de atentate, gazdele Mondialului 2018 au probleme cu șoferii…

- Accident de groaza pe o autostrada din Cehia. Opt moldoveni, printre care și trei copii au ajuns duminica seara la spital, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat.Incidentul s-a intamplat in jurul orei 20:00 pe o autostrada care mergea din Praga spre Rozvadov.

- Un tânar a murit înecat în apele învolburate ale Marii Negre la Eforie! Deși steagul roșu este arborat în toate stațiunile, nu toata lumea a ținut cont de avertismente. RECOMANDARE: CONSTANȚA. IMAGINE SFÂȘIETOARE pe plaja - femeie îngenuncheata…

- Un video cu un caine legat dupa o masina inmatriculata in judetul Teleorman a fost postat duminica, 27 mai, pe Facebook. Acesta a devenit viral: peste un milion de afisari, circa 22.000 de distribuiri si sute de comentarii.

- O fetița de 10 luni a murit dupa ce a alunecat din brațele mamei sale care incerca sa-și faca un selfie in timp ce se afla pe scarile rulante ale unui centru comercial, scrie libertatea.ro.