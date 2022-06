Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier in urma caruia un barbat in varsta de 75 ani, care circula regulamentar cu bicicleta, a fost omorat de un sofer beat s-a petrecut, duminica, 19 iunie, dupa pranz, in judetul Olt.

- Un motociclist din Odorheiu Secuiesc a decedat, duminica, intr-un accident produs pe DN 13A, dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism, a informat IPJ Harghita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- O motocicleta și un autoturism au fost implicate intr-un accident rutier fara victime, produs sambata seara in autogara din Gherla. In jurul orei 18.15, un conducator auto din Gherla, care circula pe strada Romana, la intersecția cu strada Liviu Rebreanu nu ar fi acordat prioritate de trecere unui motociclist…

- Doi tineri din Bistrita Nasaud au ajuns in stare grava la spital, seara trecuta, dupa ce masina in care se aflau a derapat intr-o curba si a intrat pe contrasens. Soferul de 18 ani nu a mai putut evita impactul cu un automobil care circula regulamentar, informeaza Observatornews . Oamenii spun ca baiatul…

- Un accident rutier s-a produs, joi dupa-masa, pe raza localitații clujene Fundatura. Doua autoturisme au fost implicate in coliziune. Șoferul unui autoturism, pe fondul altor preocupari in timpul condusului, a patruns pe contrasens și astfel a intrat in coliziune cu un autovehicul condus regulamentar.…

- Un autoturism care circula joi pe șoseaua Cluj-Napoca – Gherla a fost implicat intr-un accident rutier fara victime. In jurul orei 15, conducatorul auto care circula pe raza localitații Fundatura din comuna Iclod a scapat volanul de sub control. Mașina a parasit șoseaua și s-a izbit de un cap de pod.…

- O ancheta interna a fost deschisa la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Harghita, in urma unui accident rutier petrecut vineri seara si in care au fost implicati trei politisti activi si un rezervist, unul dintre acestia decedand, iar ceilalti au fost raniti, rezultatele probelor biologice aratand…

- Accident cumplit in Brașov! Un tanar de 21 ani a fost spulberat in timpul unei curse de mașini. Un Lamborghini Huracan a ieșit din decor și a spulberat un tanar care se afla pe marginea drumului. Medicii l-au resuscitat minute bune pe baiat, insa din pacate, i-au declarat decesul.