Pompierii militari aradeni au intervenit in aceasta dupa amiaza la Nadab, judetul Arad, unde a avut loc un accident rutier cu doua victime. Un barbat in varsta de 45 de ani a fost ranit mai grav in urma impactului dintre cele doua autoturisme implicate. In jurul orei 15, un barbat de 45 de ani, […]