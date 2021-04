Accident grav în Vaslui. Un camion a fost lovit de două trenuri Un accident grav a avut loc, joi dimineața, in Vaslui, in apropierea localitații Roșiești. Un camion a fost lovit de doua trenuri. O femeie care se afla in tren a fost ranita. Camionul ramasese blocat pe calea ferata. Potrivit primelor informații, camionul a fost lovit inițial de un tren de marfa, apoi, de un tren de calatori. O femeie care se afla in trenul de pasageri a fost ranita, fiind in stare de constienta, suferind un traumatism cranio-cerebral minor. „Detasamentul de pompieri Vaslui intervine cu trei autospeciale echipate cu module pentru descarcerare, o autospeciala pentru descarcerare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

