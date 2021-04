Stiri pe aceeasi tema

- Traficul intre Sibiu și Ramnicu Valcea a fost blocat dupa ce un autoturism si un TIR s-au ciocnit, pe DN 7, in apropierea localitatii Calimanesti. Cele doua persoane aflate in autoturism au decedat, din pacate. Articolul Accident soldat cu doi morți in apropierea localitatii Calimanesti. Trafic inchis!…

- FOTO| ACCIDENT rutier MORTAL pe Valea Oltului: Doua persoane DECEDATE dupa o coliziune intre un autoturism și un TIR. Trafic blocat Un accident rutier mortal a avut loc, luni, 19 aprilie, in jurul orei 11.00, pe DN 7, in judetul Valcea. Traficul intre Sibiu si Ramnicu Valcea este complet blocat. ISU…

- In aceasta seara, in jurul orei 19.35, pe strada Calea București din municipiul Brașov a avut loc o coliziune intre un mijloc de transport public persoane și doua autoturisme. In urma producerii coliziunii, doua persoane au primit ingrijiri medicale la fața locului, refuzand sa fie transportate la…

- Traficul rutier este blocat pe DN14 Sibiu – Medias, la Agarbiciu, unde trei persoane primesc ingrijiri medicale. „Pe DN 14, la Agarbiciu, trafic blocat complet din cauza unui eveniment rutier in care sunt implicate un turism si un autocamion. Trei persoane primesc ingrijiri medicale”, a anuntat purtatorul…