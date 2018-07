Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii si trei adulti au fost raniti intr-un accident produs joi dupa-amiaza pe DN64, la Ramnicu Valcea, traficul rutier in zona fiind blocat pe sensul Dragasani - Ramnicu Valcea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Balteanu.

- Doi copii si trei adulti au fost raniti intr un accident produs joi dupa amiaza pe DN64, la Ramnicu Valcea, traficul rutier in zona fiind blocat pe sensul Dragasani Ramnicu Valcea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Valcea, Sandra Balteanu citat de Agerpres.ro.…

- Pe o portiune de drum cu doua benzi pe sens, la intrare in Ramnicu Valcea, pe DN 64 s-a produs joi seara, 5 iulie, un grav accident rutier. Cinci persoane au ajuns la spital, dintre care doi copii.

- Doi copii si trei adulti au fost raniti intr-un accident produs joi dupa-amiaza pe DN64, la Ramnicu Valcea, traficul rutier in zona fiind blocat pe sensul Dragasani – Ramnicu Valcea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Balteanu. In accident au…

- Doi copii si trei adulti au fost raniti intr-un accident produs joi dupa-amiaza pe DN64, la Ramnicu Valcea, traficul rutier in zona fiind blocat pe sensul Dragasani - Ramnicu Valcea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Balteanu.In accident…

- In accident au fost implicate doua autoturisme, unul inmatriculat provizoriu in judetul Bihor si altul inmatriculat in Valcea. Reprezentantul IPJ a precizat ca toate cele cinci victime sunt constiente, cei trei adulti fiind transportati la spital iar copiii, unul de aproximativ trei ani si…

- Cadre medicale, pompieri, polițiști intervin, la Constanța, pentru salvarea a cinci persoane ranite, trei fiind copii, intr-un accident rutier care a avut loc in zona industriala a orașului. In accident au fost implicate doua autoturisme.

- Un sofer din Caracal - Olt care nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul volanului intr-o panta pe DN 7 A, in Voineasa - Valcea, si a intrat intr-un parapet metalic de pe marginea soselei. Cinci victime, dintre care doi copii, au fost transportati la spitalele din Brezoi si Ramnicu…