- Omul de afaceri Florin Abagiu (65 de ani), care a murit intr-un accident rutier – saptamana trecuta – dupa ce a intrat cu masina intr-un copac, a suferit un infarct inainte de impact. Aceasta este concluzia medicilor legisti, care au incheiat autopsia trupului neinsufletit al milionarului din Prahova.…

- Un copil de 6 ani din localitatea Cotu Vaii, judetul Constanta, a fost muscat de mai multi caini, iar in urma ranilor a decedat informeaza ISU Dobrogea. Potrivit sursei citate, medicii au fost solicitati sa intervina in jurul orei 13:00 in localitatea Cotu Vaii, acolo unde un copil in varsta de 6 ani…

- Potrivit unor informații, neconfirmate oficial, femeia de 53 de ani, care a murit, marți, dupa ce a cazut de la etajul 10 al Hotelului Cetate din Alba Iulia ar fi lucrat in invațamant. Va reamintim ca trupul fara viața al femeii a fost gasit in jurul orei 08.00, pe terasa Hotelului Cetate, pe latura…

- Posibil suicid investigat de polițiștii din Alba Iulia. La data de 30.11.2021, in jurul orei 07,45, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca o persoana a cazut de la inalțime, pe terasa unui hotel din Alba Iulia. Din primele cercetari efectuate de polițiștii…

- Un barbat in varsta de 64 de ani, diagnosticat cu COVID si internat la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, a fugit din unitatea medicala, el fiind gasit decedat pe marginea unui drum, la cativa kilometri de localitatea de domiciliu. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Un barbat de 37 de ani a murit dupa ce a fost lovit de o bucata de lemn. Incidentul s-a produs intr-o localitate din județul Bistrița-Nasaud, potrivit mediafax.ro. Incidentul a fost anunțat la 112. Barbatul, in varsta de 37 de ani din Dumbraveni, a taiat lemne pentru foc impreuna cu…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe raza localitații Recea. In accident au fost implicate trei autoturisme, in care se aflau cinci persoane. Toate cele cinci persoane au fost asistate medical la locul evenimentului, patru dintre acestea au refuzat transportul la spital, iar un barbat, in varsta…