Accident grav în Timiș: un mort și trei răniți, printre care un copil de un an Un nou accident tragic a avut loc pe șoselele din Romania, de aceasta data in județul Timiș. Doua mașini au intrat in coliziune, iar bilanțul a fost unul crunt: un mort și trei raniți. Accident mortal in Timiș: o femeie de 37 de ani a decedat cu un copil langa ea Evenimentul dramatic a avut loc joi dupa-amiaza, in Chișoda. O femeie de 37 de ani a lovit, intr-o intersecție, o mașina condusa de un tanar de 20 de ani, care avea prioritate. Șoferița era insoțita de un copil de doar un anișor, iar tanarul, de un barbat de 48 de ani. In urma coliziunii, cel mai mult a avut de suferit chiar șoferița… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

