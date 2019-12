Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul grav, astazi, in Timiș. Coliziunea s-a produs inntre localitațile Remetea Mare si Bucovaț. Un elicopter SMURD, o autospeciala transport personal și victime multiple, un echipaj SMURD B, 4 ambulanțe SAJ, 2 autospeciale de stingere cu modul de descarcerare au fost trimise de urgența la…

- ISU Timiș a fost solicitat sa intervina, in ziua de Craciun, la ora 12:40, pentru asigurarea masurilor PSI și descarcerare la un accident rutier intre doua autoturisme. Accidentul s-a produs inntre localitațile Remetea Mare si Bucovaț. In accident au fost implicate 10 persoane dintre care 6 adulți și…

- Accident grav, in ziua de Craciun, in Timiș. Din primele informații, un om a murit si mai multe persoane au fost ranite, intre care patru copii, in urma incidentului care a avut loc intre localitațile Remetea Mare și Bucovaț. Accidentul s-a produs in jurul orei 12.40. La fața locului a fost solicitat…

- Accident grav, in ziua de Craciun, in Timiș. Din primele informații, mai multe persoane au fost grav ranite, in urma incidentului dintre localitațile Remetea Mare și Bucovaț. Accidentul s-a produs in jurul orei 12.40. La fața locului a fost solicitat și eu elicopter SMURD, mai multe ambulanțe, echipaje…

- Pe autostrada A1 Deva – Nadlac, la km 471 calea 2, pe sensul de deplasare Timisoara spre Margina a avut loc, sambata, un accident rutier in urma caruia au fost ranite ușor 5 persoane (3 adulți și 2 copii) . Potrivit politiei, un barbat de 59 de ani, in timp ce conducea un ansamblu rutier, […] The post…

- Accident rutier grav la coborarea de pe Autostrada A1, in apropiere de localitatea Pișchia. Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a rasturnat, iar una dintre acestea a fost declarata decedata. Din primele informații, in urma incidentului care a avut loc pe DJ691, in apropiere de Pișchia, patru…

- Un copil a fost grav, in aceasta dupa-amiaza, intr-un accident rutier. Evenimentul a avut loc pe un drum județean din Arad, autoturismul rasturnandu-se in afara carosabilului. A fost solicitat elicopterul SMURD pentru a-l transporta de urgența, la spital, pe baiatul ranit. Apelul la 112 a venit in jurul…

- Un copil a fost grav, in aceasta dupa-amiaza, intr-un accident rutier. Evenimentul a avut loc pe un drum județean din Arad, autoturismul rasturnandu-se in afara carosabilului. A fost solicitat elicopterul SMURD pentru a-l transporta de urgența, la spital, pe baiatul ranit. Apelul la 112 a venit in jurul…