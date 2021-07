Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 47 de ani a murit și doua fete de 11 și 13 ani au fost ranite dupa ce s-au rasturnat vineri cu tractorul intr-o zona greu accesibila din apropierea localitații Farașești, județul Timiș. Autoritațile au fost alertate prin apel la 112 pentru deblocarea unui barbat care a ramas prins…

- La fața locului s-a intervenit de la Subunitatea din Faget, cu opt pompieri, o autospeciala de prima intervenție și una de stingere cu modul de descarcerare, precum și cu un elicopter SMURD, potrivit tion.ro .Pompierii ajunși la fața locului au extras victima incarcerata, iar medicii au inceput manevrele…

- Un barbat din satul Farasesti, comuna Pietroasa, a decedat, dupa ce tractorul in care se afla s-a rasturnat peste el. In tractor mai erau doua fetite de 11 si respectiv 13 ani. Mobilizate la fata locului, echipajele ISU n-au mai putut face nimic. Astazi, la ora 14:38, cei de la ISU au fost solicitați…

- Astazi, 8 iulie a.c., in jurul orei 14.30, 4 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit cu 2 autospeciale de intervenție și modul SMURD (1 autospeciala de descarcerare și 1 ambulanța SMURD), la un accident rutier produs pe DN2 E85, intre localitațile Golești și Urechești. Pompierii…

- Astazi, pe Drumul Județean 151, la ieșire din localitatea Sanmihaiu de Campie spre Sangeorzu Nou avut loc un accident rutier, soldat, din nefericire, cu decesul unui barbat. Un barbat in varsta de 33 de ani, in timp ce conducea un tractor, s-a rasturnat, duminica seara, in afara parții carosabile.…

- Eveniment Accident cu victime, la Conțești/ Trei persoane, intre care un copil, au ajuns la spital iulie 1, 2021 16:16 Trei persoane, intre care un copil, au fost ranite, intr-un accident rutier produs, joi dupa-amiaza, pe DJ506, raza localitații Conțești. Din primele date, este vorba despre un…

- Un barbat de 32 de ani din Luncasprie a ajuns duminica noaptea la spital cu multiple leziuni, dupa ce, pe fondul consumului de bauturi alcoolice s-a rasturnat cu un utilaj agricol intr-o rapa.

- Pompierii buzoieni desfasoara o misiune de stingere a unui incendiu izbucnit la o locuinta de pe raza localitatii Valea Purcarului, comuna Parscov. Proprietarul si-a pierdut viata dupa ce a fost surprins de flacari.