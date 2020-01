Stiri pe aceeasi tema

- Accident feroviar la o trecere de cale ferata, din Timiș. Un tren a lovit un autoturism la trecerea de cale ferata dintre Teremia Mare și Comloșu Mare, un loc cunoscut pentru incidentele asemanatoare ce au loc. Mașina a fost tarata peste 100 de metri. Autoturismul a fost rupt de impactul cu trenul.…

- Un accident rutier s-a petrecut in seara zilei de vineri, 22 noiembrie, in localitatea Lapusel. In evenimentul rutier au fost implicate 3 autovehicule, rezultand o victima, o gravida ce prezinta contuzii usoare. Aceasta va fi trasportata la UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Baia Mare. La fata locului…

- Dumitraș Grigoraș este barbatul din Timiș care l-a ucis pe nașul de botez al unuia dintre copiii sai, dupa ce a aflat ca acesta este amantul soției sale. Grigoraș are 32 de ani și nu a putut sa treaca peste faptul ca povestea de iubire dintre propria lui soție și nașul de botez al unuia dintre copiii…

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație s-a produs sambata seara, in jurul orei 20:40, pe strada Șomcutului din Dej. Potrivit primelor informații, in accident au fost implicate doua autoturisme și un pieton. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu o autospeciala…

- FOTO – INFO Trafic jud. Cluj Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita ușor, s-a produs sambata, in jurul orei 11:40, pe DJ109C, pe raza localitații Fizeșu Gherlii. Potrivit primelor informații, conducatorul unei autoutilitare, un barbat in varsta de 24 de ani, din Gherla, in timp ce se…

- Sambata, 19 octombrie, un accident auto s-a petrecut in Viile Apei. In urma accidentului, un autoturism și un tractor au intrat in coliziune. In urma accidentului 3 persoane au fost ranite, iar una e in stare de inconștiența. La locul accidentului intervin echipaje de la SAJ Seini și EPA. Foto; arhiva…

- O femeie a fost lovita grav de un automobil in timp ce traversa regulamentar strada. Totul s-a intamplat la intersecția strazilor Mihail Kogalniceanu cu strada Maria Cebotari.La fața locului se afla ambulanța.

- Un tânar de 29 de ani a fost grav ranit, miercuri seara, dupa ce a intrat cu autoturismul în coliziune cu o combina agricola. Accidentul a avut în Radauți, pe drumul spre comuna Marginea.