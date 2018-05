Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata seara, in localitatea Varias din judetul Timis, soldat cu un mort si sase raniti, dupa ce un microbuz de transport persoane s-a ciocnit cu o masina.

- Accident mortal dupa ce un tractor s-a rasturnat in Brașov, in noaptea de miercuri spre joi. O persoana a murit și alte patru au fost ranite, dupa ce tractorul in care se aflau s-a rasturnat in afara drumului, la o diferența de nivel de aproape cinci metri, intre localitatile Ungra si Daisoara. Accidentul…

- Accident cumplit, duminica dimineața, pe autostrada A1, in Timiș. O mașina a ajuns cu roțile in sus și a fost nevoie de intervenția salvatorilor SMURD pentru extragerea raniților. O persoana a murit pe loc, altele trei au suferit traumatisme grave.

- O femeie a murit sambata, in urma unui accident petrecut pe DN 5, pe sensul de mers București – Giurgiu. In urma accidentului, doua persoane au mai fost ranite, iar una dintre ele a fost dusa cu elicopterul SMURD la spital. Potrivit informatiilor oferite de IPJ Giurgiu, o tanara de 40 de ani, aflata…