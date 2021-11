Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident, miercuri seara, in județul Timiș. Primele informații arata ca in accident au fost implicate 10 persoane, dintre care 2 ar fi murit, anunța Mediafax. Conform ISU Timiș, un autovehicul cu mai mulți pasageri s-a rasturnat in localitatea Iecea Mica. „La fața locului s-au…

- Un accident rutier a avut loc vineri, 29 ocotmbrie, pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. Un barbat de 26 de ani ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, intrând pe contra sens și lovind un taxi. „Un conducator auto de 26 de ani, din municipiul…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe centura orașului Radauți. Pe seama vitezei excesive, o mașina in care se aflau patru persoane au murit, iar una a ajuns la spital, asta dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat pe șosea.

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident produs in noaptea de sambata spre duminica pe centura orașului Galați. O mașina de tip taxi s-a rasturnat dupa ce a lovit un alt autoturism. Toate...

- FOTO ȘTIREA TA: ACCIDENT langa Vinerea. Mașina rasturnata pe marginea drumului. Trei persoane ranite Un accident rutier s-a petrecut luni dupa-amiaza pe DJ704 Șibot-Vinerea-Cugir. O autoutilitara s-a rasturnat pe o parte, pe marginea șoselei. Potrivit IPJ Alba, in accident au fost implicate doua autovehicule.…

- „Inspectoratul pentru Situații de Urgența Cluj a fost alertat la ora 17.15 pentru a interveni la un accident auto între un autoturism și o motocicleta în localitatea Gilau, zona târg auto. Ambele…

- Scene de cosmar: Masina rasturnata dupa un accident infiorator. Un mort și doua persoane ranite Scene de cosmar in urma unui accident produs in Campulung. O femeie a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat și apoi a luat foc. Masina…

- Incepem weekend-ul cu o veste deloc buna, caci un accident teribil a avut loc sambata dimineața la Campulung. In urma impactului devastator, mașina in care se aflau trei persoane s-a rasturnat și a luat foc. Astfel ca, o femeie de 80 de ani a decedat pe loc, iar alte doua persoane au fost ranite și…