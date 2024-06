Accident grav în Timiș – motocicletă cu doi oameni, spulberată de o mașină Joi, 27.06.2024, in jurul orei 19:40, pompierii din cadrul Secției Sannicolau Mare au fost solicitați sa intervina in urma producerii unui accident rutier in comuna Variaș. La fața locului au fost alocate 2 ambulanțe SAJ, cu medic și asistent. In accidentul rutier au fost implicate un autoturism in care se afla doar conducatorul și o motocicleta cu doua persoane. Din primele informații au rezultat doua victime, cele de pe motocicleta. A fost alertat elicopterul SMURD CS. Cele doua victime au fost transportate la spital. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

