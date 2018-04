Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier produs joi dimineata in judetul Teleorman, intre Draganesti de Vlasca si Bujoreni, s-a soldat cu victime multiple, in urma coliziunii intre un microbuz transport persoane si un autoturism.

- O persoana a murit si mai multe au fost ranite, joi, in localitatea Bujoreni din Teleorman, dupa ce un TIR s-a ciocnit frontal cu un microbuz. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de descarcerare, SMURD si ambulante.

- Autoritatile din Teleorman au activat, joi, Planul Rosu de interventie dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit in zona localitatii Bujoreni, din primele informatii existand 12 victime. O persoana a decedat, restul fiind ranite.

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Teleorman, in zona localitatii Bujoreni. Un microbuz si un autoturism s au ciocnit, iar bilantul este unul sumbru. O persoana a decedat, iar mai multe au fost ranite. Potrivit reprezentantilor ISU Teleorman, a fost activat Planul…

- Accident grav cu 12 victime în Teleorman. S-a activat Planul Roșu. Un microbuz si un autoturism s-au ciocnit, frontal, în zona localitatii Bujoreni. Una dintre victime este decedata.

- Accident grav in Teleorman, cu 12 victime, din care una a decedat. A fost activat planul roșu de intervenție. Accidentul s-a produs dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit in zona localitatii Bujoreni. ISU Teleorman transmite ca a fost activat planul roșu de intervenție, in urma accidentului…

- O persoana a murit si mai multe au fost ranite, joi, in localitatea Bujoreni din Teleorman, dupa ce un TIR s-a ciocnit frontal cu un microbuz. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de descarcerare, SMURD si ambulante.

- Autoritatile din Teleorman au activat, joi, Planul Rosu de interventie dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit in zona localitatii Bujoreni, din primele informatii existand 12 victime. O persoana a decedat, restul fiind ranite.Potrivit reprezentantilor ISU Teleorman, joi dimineata…