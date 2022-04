Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de 49 de ani a murit, sambata, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac de pe marginea DN 52, intre localitatile Furculesti si Alexandria, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un accident rutier s-a produs luni in jurul orei 14 pe șoseaua Cluj-Napoca – Gherla, in zona localitații Rascruci din comuna Bonțida. Din primele informații, o autoutilitara a parasit șoseaua. La locul evenimentului au intervenit un echipaj medical de Ambulanța, doua autospeciale ale pompierilor de…

- Grav accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 69, in zona localitații aradene Șagu. O mașina in care se aflau doua persoane a ieșit de pe carosabil, s-a izbit puternic de un copac și a luat foc. Echipajele de urgența deplasate la fața locului nu au mai avut ce sa faca pentru victime. Centrul…

- Un barbat și o femeie au murit intr-un grav accident rutier. Tragedia a avut loc pe DN 11, in zona localitații Bratila din județul Bacau. O alta persoana a fost grav ranita și a avut nevoie de intervenția medicilor.

- In aceasta seara, traficul a fost dirijat pe DN2E85, la ieșire din Poșta Calnau, in urma unui accident rutier. „Din primele date, 4 persoane ar necesita ingrijiri medicale, un auto a ieșit in afara parții carosabile intrand in coliziune cu un copac.” , anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau. Vom reveni…

- Un accident rutier soldat cu trei raniti, intre care un minor, a avut loc, sambata dupa-amiaza, pe DN 1D, in comuna prahoveana Albesti Paleologu. Una dintre victime a fost preluata de elicopterul SMURD. Un autoturism condus de un tanar de 19 ani s-a lovit violent de un copac pe DN 1D, in satul Cioceni,…

- Trei persoane, printre care un copil, au murit, iar alte trei persoane, printre care un copil, au fost transportate la spital, dupa un accident rutier petrecut, duminica, la iesirea din municipiul Tulcea.

- Un accident rutier de-a dreptul devastator a avut loc in aceasta dupa-amiaza intr-o zona din Suceava. Totul s-a intamplat intr-o zona nepopulata din Suceava, acolo unde doua persoane, bunic și nepoata, au cazut cu mașina intr-o groapa cu apa. Iata cine era Andreea, tanara de 21 de ani care și-a pierdut…