Accident grav în Teleorman! S-a activat planul roșu de intervenție Un accident rutier grav s-a petrecut in aceasta seara in Teleorman, localitatea Putineiu. Au fost implicate un autoturism și un atelej hipo. Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru gestionarea misiunii de raspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Rosu de Intervenție. Din informațiile primite la acest moment, este vorba despre 8 persoane implicate, dintre care doua se afla in stare de inconștiența. La fața locului, echipajele operative intervin cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de transport personal și victime multiple, 6 ambulanțe SMURD și 8 ambulanțe SAJ.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

