Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Un barbat din Salcia a murit carbonizat in mașina cuprinsa de flacari decembrie 21, 2021 23:42 Marți seara, in jurul orelor 21.00, s-a produs un accident rutier, in comuna Salcia. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman, pe o strada din localitate, un barbat de 36 ani, din…

- Un sofer in varsta de 36 de ani a murit, marti seara, dupa ce a intrat cu masina intr-un cap de pod si autovehiculul a luat foc, informeaza IPJ Teleorman, potrivit Agerpres. Citește și: Procurorii cer PEDEPSE URIAȘE, in Dosarul Colectiv: Au ars oameni cat pentru un cimitir intreg!..."In…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dupa amiaza la Cumparatura, pe E 85, in urma careia o femeie in varsta de aproximativ 60 de ani și-a pierdut viața. Accidentul s-a produs intre un camion și un autoturism. Femeia conducea autoturismul implicat in accident. ISU Suceava a transmis ca la fața locului…

- Sapte persoane au murit si patru au fost ranite dupa ce o masina cu numere de inmatriculare sarbe care transporta migranti s-a izbit de o casa luni seara in Ungaria, informeaza politia, potrivit Reuters. Accidentul s-a produs dupa ce soferul autovehiculului a refuzat sa opreasca la un control…

- Un tanar de 21 de ani și-a pierdut viața, dupa ce a fost spulberat de un autoturism. Acesta ar fi sesizat o defecțiune la autoturism și a oprit pe banda de urgența, dar nu a avut posibilitatea de a semnaliza și nu a fost observat de oamenii din trafic. Accidentul a avut loc pe autostrada A3 Kreuz Breitscheid,…

- Accidentul s-a produs in comuna Filipești, sat Harlești, potrivit Realitatea de Bacau.Primele informații arata ca o mașina a fost lovita de un camion și a „zburat” in afara drumului. Conform ISU Bacau, din mașina au fost scoase 4 persoane.Pentru 3 dintre ele, 2 copii și un adult, s-a declarat decesul.…

- Politistii si procurorii din Alexandria au deschis un doar penal si fac cercetari cu privire la decesul unui sofer care a murit strivit intr-o autoutilitara, in urma unui accident produs vineri dupa-amiaza pe Drumul European 70. Inregistrari video publicate de jurnalistii locali arata ca accidentul…

- Un motociclist a murit carbonizat in aceasta seara pe Centura Careiului. Motocicleta s-a izbit de un TIR, apoi a luat foc. Sfarșit tragic pentru un motociclist care a ars de viu in urma unui accident de circulatie petrecut pe Centura Careiului. Potrivit ISU „Somes” Satu Mare „12 subofițeri intervin…