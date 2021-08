Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Doua persoane au murit, iar alte șase, dintre care cinci copii, sunt ranite, in urma accidentului produs miercuri seara pe DN 65A, in județul Teleorman. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a...

- Un accident rutier grav in care au fost implicate un autoturism și un atelej hipo s-a petrecut miercuri seara in localitatea Putinelu din Teleorman. Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru gestionarea misiunii de raspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Rosu de Interventie.…

- In aceasta dimineața o noua drama pe drumurile naționale din Romania! La primele ore ala zilei pe DN2 Bacau – Adjud, s-a declanșat planul rosu de interventie, dupa ce doua mașini au fost implicate intr-un accident. Bilanțul este unul tragic, iar autoritațile intervin cu mai multe echipe de descarcerare.…

- ACCIDENT MORTAL in Bacau: CINCI adulți și DOI copii au decedat in urma coliziunii intre un autoturism și un microbuz. A fost activat planul roșu de intervenție Un accident foarte grav a avut loc duminica dimineata pe E85 Bacau – Adjud, la iesire din localitatea Racaciuni, unde au fost implicate un autoturism…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața pe DN 2 Bacau-Adjud, la ieșirea din localitatea Racaciuni. Au fost implicate un microbuz și un autoturism, iar in urma impactului au murit 7 persoane, iar alte 5 sunt in stare grava. La fața locului s-a activat planul roșu de intervenție.

- Un accident grav s-a produs duminica dimineata pe DN2 Bacau - Adjud, la iesire din localitatea Racaciuni, in care au fost implicate un autoturism si un microbuz in care se aflau 15 persoane. Potrivit ISU Bacau, patru oameni și-au pierdut viața. In cauza a fost declansat planul rosu de interventie.…

- In urma cu puțin timp, prin apel la 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier pe DN 23, pe raza localitații Maicanești. Inițial, pompierii militari au anunțat ca doua persoane au ramas incarcerate in urma coliziunii dintre un tractor și un autoturism. La acest moment, pompierii militari intervin…

- Un accident infiorator a avut loc in județul Ilfov. Un tanar motociclist, in varsta de numai 27 de ani, s-a stins din viața, dupa ce s-a izbit violent de o mașina. Din pacate, impactul a fost atat de puternic, incat ranile suferite i-au cauzat decesul barbatului. Detalii cutremuratoare!