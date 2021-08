Accident grav în Teleorman: Doi oameni au murit. Șase răniți, transportați la spital – GALERIE FOTO/VIDEO Un accident rutier cu urmari grave a avut loc in seara zilei de miercuri, 4 august, in județul Teleorman. La fața locului au ajuns mai multe echipaje ale salvatorilor, fiind activat Planul Roșu de intervenție. Patru copii și doi adulți au ajuns la spital. Din pacate, pentru salvarea altor doua persoane nu s-a mai putut […] The post Accident grav in Teleorman: Doi oameni au murit. Șase raniți, transportați la spital - GALERIE FOTO/VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

