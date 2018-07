Stiri pe aceeasi tema

- Ghinion pentru un sofer din Capitala. In urma ploii torentiale din aceasta dupa-amiaza, un copac a cazut peste masina acestuia. S-a intamplat pe strada Ismail. Barbatul ne-a declarat ca a anuntat politia si pompierii si asteapta ca acestia sa intervina. PUBLIKA.

- O femeie de 65 de ani a fost grav ranita dupa ce un copac a cazut peste o casa si peste o masina in localitatea brasoveana Sambata de Jos, transmite Agerpres.ro. In momentul accidentului, femeia se afla pe strada impreuna cu sotul ei si doi nepoti. 39; 39;Sunt evaluate de catre personalul medical patru…

- CHIȘINAU, 8 iun — Sputnik. Șoferul unui autovehicul a pierdut controlul volanului în circumstanțe neclare. Acesta a parasind carosabilul s-a oprit într-un copac. © Sputnik / Miroslav Rotari Accident in Capitala: O ambulanța rasturnata și o mașina facuta zob - Foto Accidentul…

- Un accident de circulatie s-a produs in cursul noptii, in jurul orei 4:30, pe DJ129, la Targsoru Vechi. Din primele cercetari, conducatorul unui autoturism, care se deplasa pe DJ 129, din directia DN1A catre sat Strejnicu, la ieșirea dintr-o curba, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, ar…

- Un accident tragic s-a produs la data de 25 mai curent care a dus la decesul a doua persoane, mama și fica. Impactul a avut loc in preajma localitații Romanovca, raionul Singerei. In momentul tragediei, in automobil se aflau patru persoane, un barbat impreuna cu soția și fiica acestuia de un an, de…

- Doua femei au decedat dupa ce mașina condusa de una dintre ele a intrat intr-un copac, vineri seara, pe DN 55A, intre localitatile Poiana Mare si Calafat. O femeie de 67 de ani si una de 42 de ani, aceasta din urma fiind la volanul unei masini, au murit, vineri seara, dupa ce soferita, din cauza vitezei…

- O femeie de 67 de ani si una de 42 de ani, aceasta din urma fiind la volanul unei masini, au murit, vineri seara, dupa ce soferita, din cauza vitezei excesive, a intrat intr un copac de pe marginea drumului, intre localitatile Poiana Mare si Calafat, pe DN 55A, transmite Agerpres.ro. Potrivit IPJ Dolj,…

- O tanara de 27 de ani din Constanta a fost incatusata, azi-noapte, in Bucuresti! Femeia a fost la un pas sa ajunga cu masina intr-un lac din zona de nord a Capitalei. Mai mult, nu a cooperat absolut deloc cu politistii sositi la locul accidentului.