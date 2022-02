Accident grav in Suceava. Sunt șase victime Șase persoane, intre care un copil, au ajuns la spital, in urma unui accident rutier produs pe DN 17, in localitatea suceveana Poiana Stampei. Potrivit ISU Suceava, in accident au fost implicate doua autoturisme care au intrat in coliziune, unul dintre acestea parasind carosabilul in urma impactului. La fata locului au intervenit pompierii militari cu o […] The post Accident grav in Suceava. Sunt șase victime appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

