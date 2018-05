Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier petrecut la mijlocul lunii mai pe E 85, la ieșirea din Suceava spre Siret, in dreptul localitații Patrauți, s-a transformat intr-o dubla tragedie, care a lovit aceeași familie. Inițial, o femeie in varsta de 80 de ani a murit pe loc in urma impactului, insa, ulterior, la Spitalul…

- Patru tinere au decedat joi, dupa ce autoturismul in care aflau a fost lovit de tren pe o trecere de cale ferata din apropierea orasului Jibou, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj, Maria Cristea."Accidentul de circulatie s-a produs la intersectia…

- Copilul a traversat drumul in fața unei mașini cu inghețata care era parcata la marginea drumului și a fost lovit de un Wolkswagen Golf, condus de o tanara. The post Accident cumplit in vestul tarii! Un copil de șase ani a murit lovit de o mașina appeared first on Renasterea banateana .

- Tragedia s-a produs in noaptea de sambata, 28 aprilie, pe traseul M-5, intersectie cu drumul secundar spre satul Pelenia, raionul Drochia. O masina de model Volkswagen Touareg, ce apartine Serviciului protectie si paza de stat, condusa de un barbat de 28 de ani, s-a ciocnit violent intr-un automobil…

- Accident grav de circulatie in aceasta dimineata pe drumul ce duce spre Arad. O soferita nu a pastrat distanta regulamentara, a intrat in masina din fata dupa care s-a rasturnat si a ajuns pe contrasens. Ghinionul a facut ca in acel moment din sens opus sa vina un autocamion, care a intrat in plin in…

- Un accident teribil a avut loc in Targu Jiu, informeaza gorj-domino.ro. Autoturismul in care se aflau doi tineri a intrat intr-un cap de pod. Un tanar de 22 de ani a murit, iar un altul, de 21 de ani, se afla in stare grava la spital. ISU Gorj a primit un apel telefonic la ora […] The post Accident…

- In jurul orei 00:10 ISU Gorj a fost silicitat sa intervina la un accident rutier produs pe raza localitatii Dragutesti, sat Carbesti. La fata locului s-au deplasat 2 echipaje pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu, 2 echipaje din cadrul SAJ precum si echipaje…