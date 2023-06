Accident grav în Suceava. Doi tineri au murit în urma coliziunii între un TIR și două mașini VIDEO Un barbat in varsta de 25 de ani si o femeie de 24 de ani au murit, marti dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Suceava, unde un autotren si doua autoturisme s-au ciocnit. Cei doi se aflau in unul dintre autoturisme si au ramas incarcerati, echipele de interventie scotandu-i inconstienti dintre fiarele masinii. Accidentul a avut loc in localitatea Ilisesti din judetul Suceava. Potrivit ISU Suceava, sase persoane aflate in TIR si in doua autoturisme au fost implicate. La sosirea echipajelor de prim ajutor la fata locului, in unul dintre autoturisme se aflau, incarcerati, un barbat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

