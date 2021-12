Accident grav în Slobozia: Patru tineri au fost grav răniți Patru tineri au fost grav raniti intr un accident produs miercuri dimineata in Slobozia. Doua autoturisme, conduse de doi tineri, de 22 si 23 de ani, s-au ciocnit violent. La locul accidentului a fost nevoie si de interventia specialistilor Distrigaz din cauza unei avarii produse in urma impactului, in timp ce 6 persoane au fost evacuate din 2 locuinte. Conform IPJ Ialomita, accidentul a avut loc in jurul orei 02:00, pe raza municipiului Slobozia, la o intersectie din oras. Doua autoturisme, conduse de doi tineri, de 22 si 23 de ani, din municipiul Slobozia s-au ciocnit violent. In urma impactului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

