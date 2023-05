Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal la Sibiu: Tanar de 24 de ani, DECEDAT, dupa ce a intrat cu mașina intr-un autobuz aflat in stație Accident mortal la Sibiu: Tanar de 24 de ani, DECEDAT, dupa ce a intrat cu mașina intr-un autobuz aflat in stație Un tanar de 24 de din Sibiu și-a pierdut viața dupa ce a intrat cu autoturismul…

- Accident mortal in Prahova: Un tanar a murit dupa ce mașina sa a lovit un copac și s-a intors pe drum.Un tanar de 23 de ani a murit, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce mașina pe care o conducea pe DN 1D, in afara localitații prahovene Ciorani, a lovit un copac de pe marginea drumului, apoi…

- Un tanar, in varsta de 35 de ani, a murit intr-un accident rutier petrecut duminica dupa-amiaza, in București. Tragedia a avut loc pe strada Știrbei Voda, in dreptul stației STB Luterana. Mașina care l-a lovit in plin era condusa de o femeie.

- Accident grav in capitala. Un tanar de 27 de ani a decedat pe loc, dupa ce a intrat cu mașina intr-un pilon. Acesta era in stare de ebrietate, nu deținea permis de conducere. In urma impactului, alți doi tineri, care erau pasageri, au fost tranportați la spital.

- FOTO: ACCIDENT rutier provocat de un tanar din Alba, pe DN 14, in Sibiu. O mașina s-a rasturnat, o persoana a ajuns la spital Un șofer de 21 de ani din județul Alba a provocat duminica un accident de circulație pe DN 14, intre localitațile Copșa Mica și Tarnava din județul Sibiu. Din primele informații,…

- Un grav accident de circulație a avut loc vineri dupa-amiaza pe E85, in zona Pufești. Un autoturism condus de un barbat de 37 de ani, din județul Galați, a fost prins intre doua tiruri.In urma coliziunii, unul dintre tiruri s-a rasturnat, iar in zona s-a circulat alternativ, pe un singur sens de mers.Șoferul…

- Un tanar de 22 de ani a murit, vineri seara, dupa ce autoturismul pe care il conducea s-a izbit frontal de un TIR, in localitatea Ghimbav, judetul Brasov. Traficul in zona este restrictionat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Accident grav azi-noapte in Cluj-Napoca. Un tanar de 28 de ani și-a pierdut viața dupa ce s-a rasturnat cu mașina. Victima a fost gasita aruncata din autoturism, iar medicii care au intervenit nu au putut face nimic pentru acesta.