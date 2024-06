Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au activat, miercuri seara, Planul Rosu de Interventie in judetul Sibiu, dupa un accident pe DN 1, intre o masina si un microbuz scolar. In accident sunt implicati 11 copii de 8 ani din judetul Hunedoara si 4 adulti.”ISU Sibiu intervine de urgenta pe DN1 in zona Saliste la un accident rutier…

- Un autocar cu 57 de pasageri si un autocamion s-au ciocnit luni dimineata, pe DN 1, pe raza localitatii Porumbacu de Sus din judetul Sibiu. Autoritațile au activat Planul Rosu de interventie. Accident luni dimineața „Plan Roșu activat in județul Sibiu in urma unui accident rutier. Este vorba de un autocar…

- Autoritațile din Teleorman au activat Planul Roșu de Intervenție, dupa ce doua din cele trei vagoane ale trenului IR 1596 cu direcția București, au deraiat de pe șine. 200 de pasageri se aflau in acel moment in mijlocul de transport, iar salvatorii au intervenit in scurt timp.

- Accident grav in Bistrița Nasaud! Primele informații arata ca 6 copii sunt implicați! Autoritațile au fost sesizate și intervenit de urgența la fața locului. Oamenii legii au activat Planul Roșu de Intervenție.

- Pompierii militari intervin in aceste momente la un accident rutier produs pe raza localitații Petriș, județul Bistrița-Nasaud, accident in care sunt implicate opt persoane, dintre care șase sunt copii, potrivit Mediafax.