- Sapte persoane au ajuns la spital, dupa ce un microbuz de 8+1 persoane si un autoturism s-au ciocnit marți seara pe DN 14 Medias – Sighisoara, la iesire din municipiul Medias, in judetul Sibiu. Autoritațile au activat Planul Rosu de Interventie. „In circumstante ce urmeaza a fi stabilite cu exactitate,…

- Plan Rosu de Interventie in Sibiu! Un microbuz si un autoturism s-au ciocnit, pe DN 14Planul Rosu de Interventie a fost activat, marti seara, de autoritatile din judetul Sibiu, dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit, pe DN 14, la iesirea din Medias. Sunt implicate noua persoane, dintre…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN 17 in localitatea Valea Putnei din judetul Suceava.Potrivit ISU Suceava in accident au fost implicate un microbuz si autocamion."Pentru gestionarea eficienta si asigurarea asistentei medicale de urgenta tuturor persoanelor implicate, la…

- Un alt accident a avut loc, in aceasta dimineața, in județul Galați. In urma impactului intre un microbuz de transport persoane și un autoturism. Trei persoane și-au pierdut viața, in timp ce alte opt au fost grav ranite.

- FOTO: Accident grav pe autostrada A1, la Sibiu. A fost activat planul roșu: 8 adulți și un sugar de șase luni, implicați Autoritatile din Sibiu au declansat, vineri, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident rutier in care sunt implicate sase masini, la iesirea de pe autostrada catre Cisnadie. In…

- Autoritatile din Sibiu au declansat, vineri, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident rutier in care sunt implicate sase masini, la iesirea de pe autostrada catre Cisnadie.”ISU Sibiu intervine de urgenta la un accident rutier pe A1 la iesirea spre localitatea Cisnadie. La fata locului sunt mobilizate…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta IGSU un accident rutier a avut loc in judetul Arges, in care a fost implicat un microbuz. "Avand in vedere numarul de persoane implicate, la nivelul judetului Arges, unde a fost primit apelul de urgenta, a fost activat Planul Rosu de Interventie",…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 54, in localitatea Deveselu, județul Olt, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un microbuz de transport persoane. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Circulația rutiera a…