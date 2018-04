Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care au fost implicate doua autobuze a avut loc joi dimineata in municipiul Satu Mare, pentru asigurarea interventiei fiind activat Planul rosu de interventie, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Accidentul s-a soldat, pana in prezent, cu opt victime,…

- Doua autobuze au fost implicate intr-un accident rutier in municipiul Satu Mare, joi dimineata, iar primele informatii furnizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) arata ca au fost ranite opt persoane, dintre care doua sunt in stare grava. Autoritatile au activat Planul rosu…

- Doua autobuze au fost implicate intr-un accident rutier in municipiul Satu Mare, joi dimineata, iar primele informatii furnizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) arata ca au fost ranite opt persoane, dintre care doua sunt in stare grava. Autoritatile au activat Planul rosu…

- Un groaznic accident de circulație s-a produs joi dimneața, in municipiul Satu Mare, pe strada Lucian Blaga la intrarea in Parcul Industrial Sud. Din primele informații, doua autobuze, pline ochi cu muncitori, s-au ciocnit. In urma impactului, cel puțin șapte pesoane au fost grav ranite. A fost declanșat…

- Doua autobuze au fost implicate intr-un accident rutier in municipiul Satu Mare, joi dimineata, iar primele informatii furnizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) arata ca au fost ranite opt persoane, dintre care doua sunt in stare grava. Autoritatile au activat Planul rosu…

- Peste trei sute de incendii s-au produs in minivacanta de Paste, iar SMURD a intervenit la peste 3.800 de cazuri au anuntat, marti, reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. Potrivit IGSU, in perioada 06 – 09 aprilie, peste 4.600 de pompieri militari au asigurat,…

- Pe parcursul ultimelor 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au intervenit pentru tractarea mijloacelor de transport blocate in nameți. Potrivit datelor colectate din subdiviziunile teritoriale, au fost efectuate 32 de acțiuni de deblocare a autoturismelor pe tronsoane…

- Patru sute saptezeci si cinci de incendii la locuinte s-au produs in ultimele sapte zile, din cauza nerespectarii regulilor privind utilizarea surselor de incalzire, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Conform sursei citate, in incendiile petrecute saptamana…