- O persoana a murit și alte patru au fost transportate la spital, in urma unui accident care a avut loc joi seara, pe DN1F, in zona localitații Sanmihaiu Almașului, județul Salaj.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN 1F Cluj-Napoca…

- Un microbuz cu moldoveni a fost facut zob, joi, chiar inainte de ora 12 noaptea pe tronsonul de 72 km al autostrazii M1 spre Gyor. In microbuz se aflau noua barbați in momentul ciocnirii cu un camion polonez, scrie 24.hu .

- Un barbat și-a pierdut viața intr-un grav accident rutier, produs vineri la amiaza pe șoseaua Cluj-Napoca – Oradea, la ieșirea din Huedin. Barbatul, in varsta de 55 de ani, din comuna Poieni, județul Cluj, se afla la volanul unui autoturism și circula spre Oradea. La un moment dat, din cauza faptului…

- 16 oameni au murit și peste 40 au fost raniți, dupa ce un autobuz s-a ciocnit cu opt microbuze parcate in regiunea Arequipa din Peru. Printre victime se afla mai mulți cetațeni straini, turiști din Spania, Germania, Brazilia si SUA.

- Detasamentul Urziceni intervine la un accident rutier produs pe DN2, in judetul Ialomita, la iesire din municipiul Urziceni, spre Buzau.Evenimentul s a soldat cu 7 victime, motiv pentru care la nivelul judetului s a activat Planul Rosu de interventie.Trei dintre victime au decedat pe loc, iar alte patru…

- O femeie a decedat, o alta femeie și un baiat au fost raniți intr-un accident de circulație produs vineri seara pe șoseaua Dej – Baia Mare, in zona localitații Coplean. O femeie in varsta de 44 de ani, din Cațcau, care circula spre Baia Mare cu un autoturism, nu a adaptat viteza intr-o curba deosebit…

- Un pieton a murit, in urma unui accident produs, sambata seara, pe DN7, in zona localitații Robești din județul Valcea, in care au fost implicate o mașina și un TIR, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic, circulația este oprita pe DN 7, Ramnicu Valcea-Sibiu, in zona localitații Robești,…