Accident grav în Râmnicu Vâlcea. Doi copii şi trei adulţi au fost răniţi In accident au fost implicate doua autoturisme, unul inmatriculat provizoriu in judetul Bihor si altul inmatriculat in Valcea. Reprezentantul IPJ a precizat ca toate cele cinci victime sunt constiente, cei trei adulti fiind transportati la spital iar copiii, unul de aproximativ trei ani si altul de sapte ani, primesc ingrijiri medicale in ambulante. Este posibil ca dupa ingrijirile acordate in ambulante si copii sa fie transportati la spital. "Un autoturism cu numere provizorii de Bihor a efectuat virajul la stanga pentru a iesi de pe drumul national, nu s-a asigurat corespunzator… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

