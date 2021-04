Accident grav în Prahova. Doi bărbaţi au murit şi altul a fost rănit Doi barbati și-au pierdut viața și altul a fost ranit, luni dimineata, in urma unui grav accident rutier care s-a produs in județul Prahova, pe DJ 102 D, in comuna Baba Ana. Un autoturism condus de un barbat a pierdut controlul asupra directiei, iesind in afara soselei si rasturnandu-se de mai multe ori. Doi barbati in varsta de 31 si 29 de ani au murit, iar altul de 30 de ani a fost ranit si dus la spital. In cauza se efectueaza cercetari in vederea stabilirii cu exactitate a tuturor imprejurarilor in care s-a produs accidentul rutier. The post Accident grav in Prahova. Doi barbati au murit si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

