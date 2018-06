Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci și trei de persoane au fost ranite, vineri, dupa ce doua tramvaie, in centrul orașului Praga, s-au ciocnit. Șase ambulanțe au sosțit la fața locului pentru a acorda ingrijiri oamenilor care au avut de suferit. Accidentul s-a petrecut in apropiere de stația de tramvai Karlovo namesti, din centrul…

- Douazeci si trei de oameni au fost raniti vineri in urma coliziunii a doua tramvaie in centrul orasului Praga, a declarat o purtatoare de cuvant a serviciilor de urgenta, informeaza agentia...

- Un grav accident rutier a avut loc, cu cateva minute inainte de ora 05.00, la intrare in Vama Veche. In urma evenimentului rutier au rezultat doua victime neincarcerate.Pentru preluarea celor doua victime intervine autospeciala SMURD B dislocata pe plaja de la Vama Veche.La aceasta ora nu avem alte…

- Doi oameni au murit și 18 au fost raniți, in Italia, in urma coliziunii dintre un tren și un camion. Locomotiva și doua vagoane au deraiat. Potrivit presei italiene, un roman de 54 de ani și-a pierdut viața dar informația nu este confirmata oficial.

- Traficul pe DN1 intre Aiud și Teiuș este oprit la aceasta ora, in urma producerii unui accident rutier, in care au fost implicate un autoturism inmatriculat in Alba și o autoutilitara din județul Cluj. La fața locului a intervenit Detașamentul Aiud al ISU Alba, pentru acordarea primului ajutor in cazul…

- Vineri dimineata, in portul Constanta a avut loc un accident grav: bratul unei macarale s-a rup si trei oameni au fosr raniti! Incidentul a avut loc in Dana 128. Cele trei victime au fost preluate de echipajele medicale ajunse la fata locului. Din fericire, toate cele trei persoane ranite erau constiente…

- Vineri, in jurul orei 18:00, a avut loc un accident rutier cu 3 autoturisme implicate in Buzau, la intersectia Bucegi cu Verii. Politistii spun ca totul s-a petrecut pe fondul neacordarii de prioritate.

- Accident grav cu 12 victime în Teleorman. S-a activat Planul Roșu. Un microbuz si un autoturism s-au ciocnit, frontal, în zona localitatii Bujoreni. Una dintre victime este decedata.