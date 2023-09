Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer baut și drogat a ucis o femeie, a ranit o alta și a lovit cinci mașini in Popești Leordeni, susțin polițiștii intr-un comunicat IPJ Ilfov transmis duminica. Tragedia a avut loc in 2 septembrie, cand la fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri din Popești Leordeni. Citește și: A murit un…

- Un șofer in varsta de 59 de ani, care era beat și drogat, a lovit o femeie și a intrat cu mașina in cinci autoturisme care erau parcate pe strada, in Popești Leordeni, din județul Ilfov. Femeia, care avea 56 de ani, a murit, a transmis IPJ Ilfov intr-un comunicat.

- Un sofer drogat si-a omorat propria mama, iar pe tatal sau l-a bagat in spital, dupa ce a provocat un grav accident in comuna Maruntei din Olt. Masina condusa de tanarul in varsta de 19 ani s-a izbit violent de un autoturism care circula din sens opus. „La data de 2 septembrie 2023, in jurul orei 08:30,…

- Un șofer a fost plasat in arest la domiciliu dupa ce, sub influența drogurilor, a provocat un accident mortal in județul Olt. Ceea ce face acest caz și mai șocant este legatura barbatului cu lumea politica, fiind fiul unui consilier județean.

- Fiul unui consilier judetean, in varsta de 28 de ani, care a accidentat mortal doi soti, a fost plasat in arest la domiciliu, desi era drogat in momentul in care a produs accidentul. Decizia scandaloasa a fost luata de instanța din Balș deși o țara intreaga s-a scandalizat dupa tragedia produsa in 2…

- Un accident rutier a avut loc in seara zilei de 23 Iunie 2023, ora 21:30, pe raza comunei Motatei din judetul Dolj.Potrivit IPJ Dolj, politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Calafat au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier grav in comuna Motatei.Politistii deplasati…