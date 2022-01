Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 6 ani a fost lovita de o masina, in Petrosani, in timp ce se deplasa cu mama ei pe trotuar, cercetarile aratand ca soferului, un tanar de 29 de ani, i s-a facut rau la volan, dupa care a decedat, a informat sambata Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara.

- O fetița in varsta de 6 ani, care se afla impreuna cu mama sa pe trotuar pe o strada din Petroșani, județul Hunedoara, a fost lovita sambata de o mașina a carui șofer avea probleme medicale. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident pe…

- Accident tragic pe A1, in apropiere de Vama Nadlac, județul Arad. Un barbat și doua femei au murit in zona Punctului de Trecere a Frontierei, pe sensul de ieșire din țara. Circulația a fost restricționata, iar potrivit primelor detalii, un autorurism a intrat sub un TIR. Oamenii legii au intervenit…

- Accident grav pe DN 67 A, pe raza localitații Cocorova, județul Mehedinți. Trei oameni au murit, iar patru persoane au fost ranite și primesc ajutor din partea medicilor, dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent. Potrivit primelor informații, in tragicul incident au fost implicate șapte persoane

- Sapte persoane au murit si altele patru au fost ranite intr-un accident rutier petrecut in Ungaria. Mașina, care transporta migranți inghesuiți, s-a izbit de un imobil, precizeaza autoritațile din țara vecina. Zece persoane, impreuna cu șoferul, erau inghesuite in SUV-ul pe care oamenii legii au vrut…

- O fetița de un an a murit, iar parinții acesteia au fost transportați de urgența la spital, dupa ce microbuzul in care se aflau a derapat de pe traseu și s-a rasturnat. Tragedia s-a intamplat aseara in jurul orei 23:00 pe traseul Leușeni-Chișinau, in aproprierea satului Bursuc, raionul Nisporeni.

- Un accident in lanț s-a produs in comuna Poșta Calnau, județul Buzau. In urma impactului, o mașina a fost distrusa, iar 4 persoane, inclusiv un copilaș de 5 ani, au fost grav raniți și au avut nevoie de intervenția medicilor. Aceștia au fost transportați de urgența la spital, iar traficul a fost blocat.…

- O fetița de 3 ani s-a stins din viața intr-un accident rutier. Mama micuței venea din Oradea, a pierdut controlul volanului și a izbit violent un autobuz. Pasagerii nu au suferit rani grave, dar un baiețel a avut nevoie de intervenția urgenta a medicilor. Femeia care a provocat accidetul este internata…