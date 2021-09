Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in Peru: cel puțin 16 morți dupa ce un autobuz a cazut intr-o prapastie ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Cel putin 16 persoane au murit in Peru dupa autobuzul in care se aflau a iesit de pe sosea si a cazut intr-o prapastie de 200 de metri.…

- Accident grav: cel puțin 16 morți dupa ce un autobuz a cazut intr-o prapastie ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Cel putin 16 persoane au murit in Peru dupa autobuzul in care se aflau a iesit de pe sosea si a cazut intr-o prapastie de 200 de metri. Oferta…

- Autobuzul, care circula pe ruta montana Cotabambas-Cusco, transporta muncitori de la mina de cupru Las Bambas, cand nu se știe din ce motiv, a parasit carosabilul, informeaza DPA, citata de Agerpres . Autobuzul a cazut intr-o prapastie de 200 de metri, in urma impactului cel puțin 16 persoane fiind…

- Ploile torentiale care au cazut in centrul Chinei au dus la moartea a cel putin 21 de persoane, a anuntat vineri televiziunea publica, dupa ce inundatiile devastatoare din luna iulie au provocat moartea a peste 300 de persoane, informeaza AFP. Provincia Hubei, situata la o mie de kilometri…

- Cel putin 34 de persoane si-au pierdut viata in sud-estul Boliviei, dupa ce un autocar a cazut intr-o prapastie, au anuntat luni autoritatile locale, fiind vorba de cea mai mare tragedie rutiera de la inceputul anului in aceasta tara, relateaza AFP. Conform echipelor de salvare care au intervenit,…

- Un autobuz care transporta zeci de pelerini ce se intorceau de la o ceremonie religioasa a cazut, vineri, intr-o prapastie in sud-vestul Pakistanului, accidentul facand cel putin 18 morti in randul pasagerilor, potrivit unui oficial citat de AFP. Accident foarte grav in Pakistan, cel puțin 18 pasageri…

- Un autobuz care transporta zeci de pelerini ce se intorceau de la o ceremonie religioasa a cazut vineri intr-o prapastie in sud-vestul Pakistanului, accidentul facand cel putin 18 morti in randul pasagerilor, potrivit unui oficial citat de AFP. Accidentul s-a produs in zori intr-o zona izolata…

- Accidentul s-a produs intr-o zona izolata din regiunea Balucistan.Din primele informații, șoferul a pierdut controlul volanului din cauza vitezei. Potrivit autoritaților, 18 pasageri au murit și 41 au fost raniți. Pakistanul are un numar record de accidente rutiere mortale, principalele cauze fiind…